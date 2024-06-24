Gece kulübündeki yangın faciası davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

İstanbul Beşiktaş’ta gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin ilk duruşma tarihi belli oldu. Yangında sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla 9 ayrı sanığın ayrı ayrı 22,5’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması 17 Temmuz’da görülecek.

Gece kulübündeki yangın faciası davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
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Beşiktaş’taki gece kulübünde yaşanan yangın faciasına ilişkin davada ilk duruşma 17 Temmuz’da görülecek.

Gayrettepe’de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2’si yabancı uyruklu 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Yangına ilişkin hazırlanan ve 9 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8’er aydan 22,5’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına talep edilmişti.

İLK DURUŞMA 17 TEMMUZ’DA

Yangına ilişkin davada sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

9 sanığın yargılanmasına 17 Temmuz tarihinde Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde saat 09.30’da başlanacak.

Gece kulübündeki yangın faciası davasında ilk duruşma tarihi belli oldu - 1

NE OLMUŞTU?

Gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Şen (65), iş yerinin ortakları Mehmet Menduh Ceylan (45), Şahzade Şekergümüş (50) ve Fatma Dörtgül, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman Erdem (47), metal işleri firma sahibi Çağatay Altunel (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İbrahim Bildirici, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi Dursun Çelik ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi Sibel Çelik de gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adliyesi'ndeki Müracaat Savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.

Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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