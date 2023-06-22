Gece kulübüne alınmayınca işletmeciyi öldürdü

AŞIRI ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN İÇERİ ALINMADI



Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan İ.K'nin, eğlenmek için İnegöl'de Akcan'ın sahibi olduğu gece kulübüne gittiğini, aşırı alkollü olduğu için içeri alınmamasına sinirlenerek işletmeciyi Bursa'ya kadar takip edip tabancayla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.



İ.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



OTOMOBİLDEN ATEŞ



Arif Akcan (56), Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde 19 Haziran'da saat 03.00 sularında yürürken, yoldan geçen otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.