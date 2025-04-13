Gece kulübüne haraç saldırısı: Torpil atıp silahla ateş ettiler

İstanbul Taksim'de motosikletle olay yerine gelen iki şüpheli, gece kulübüne silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sırasında üç kişi silah sesinin duyulmaması için gece kulübünün önüne eş zamanlı torpil attı.

POLİS EKİPLERİ ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ

Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmeci, saldırıyı fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü izleyen polis ekipleri, şüphelilerin saldırı sırasında kullandığı motosikleti Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde güvenlik kamerasının olmadığı bir sokağa park ettiğini tespit etti.

Şüphelilerin saldırganların motosikletin bulunduğu yere tekrar dönebileceğini düşünen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak beklemeye başladı.

