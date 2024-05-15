Gece saatlerinde 2 katlı binada yangın paniği

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Seyitali Mahallesi Burçak Ovası mevkiinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin üst katından alevler yükseldiğini gören ikamet sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlerin başka bir eve sıçramasına müsaade etmeden yangını kontrol altına alarak, uzun süre boyunca yangının meydana geldiği ikamette soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ikamette herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangınla ilgili çalışma başlattı.