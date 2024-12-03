Gece saatlerinde hareketli dakikalar: Polis kovalamacası ile son buldu

Çorum'da bir iş yeri sahibi ile alacak meselesi olan şüpheliler, dükkana ateş açtı. Hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 3 zanlı, polis kovalamacasıyla gözaltına alındı.

Gece saatlerinde hareketli dakikalar: Polis kovalamacası ile son buldu

Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde, K.K'ye ait iş yerine tüfekle ateş edildiği ihbarının ardından, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüphelilerin, araçla olay yerinden uzaklaştığı bilgisi üzerine takibe alınan araç, polis kovalamacasıyla yakalandı.

Araçta bulunan H.Z, A.Ç. ve Y.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, araç ise çekici ile otoparka kaldırıldı.

Şüphelilerin, iş yeri sahibi ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

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