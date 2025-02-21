Gece saatlerinde korkutan gürültü: Mahalleli neye uğradığını şaşırdı
Siirt'te iki katlı boş metruk binanın bazı bölümleri çöktü. Bu binanın çevresindeki binalarda yaşayanlar tahliye edildi.
Batı Mahallesi'nde iki katlı metruk binanın bazı bölümleri saat 01.30 sıralarında gürültüyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.
Çökme nedeniyle çevrede bulunan iki katlı, 3 eski bina tedbiren boşaltıldı.
Tahliye edilenler, yakınlarının yanına gitti. Binalar, AFAD ve Belediye Fen işleri Müdürlüğü mühendisleri tarafından incelenerek, bir rapor hazırlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Siirt
- Bina