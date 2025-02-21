Gece saatlerinde korkutan gürültü: Mahalleli neye uğradığını şaşırdı

Siirt'te iki katlı boş metruk binanın bazı bölümleri çöktü. Bu binanın çevresindeki binalarda yaşayanlar tahliye edildi.

Gece saatlerinde korkutan gürültü: Mahalleli neye uğradığını şaşırdı

Batı Mahallesi'nde iki katlı metruk binanın bazı bölümleri saat 01.30 sıralarında gürültüyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.

Gece saatlerinde korkutan gürültü: Mahalleli neye uğradığını şaşırdı - 1

Çökme nedeniyle çevrede bulunan iki katlı, 3 eski bina tedbiren boşaltıldı.

Tahliye edilenler, yakınlarının yanına gitti. Binalar, AFAD ve Belediye Fen işleri Müdürlüğü mühendisleri tarafından incelenerek, bir rapor hazırlanacak.

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