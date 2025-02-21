Gece saatlerinde korkutan gürültü: Mahalleli neye uğradığını şaşırdı

Batı Mahallesi'nde iki katlı metruk binanın bazı bölümleri saat 01.30 sıralarında gürültüyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.