Gece saatlerinde korkutan yangın
Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan bir kişi etklendi.
Yeni Mahalle Papatya Sokak’ta 4 katlı Başar Apartmanı'nın 1’inci kattaki dairede yangın çıktı.
Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.