Gece saatlerinde korkutan yangın

Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan bir kişi etklendi.

Yeni Mahalle Papatya Sokak’ta 4 katlı Başar Apartmanı'nın 1’inci kattaki dairede çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gece saatlerinde korkutan yangın - 1 İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

