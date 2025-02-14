Gece saatlerinde korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürdü.

Gece saatlerinde korkutan yangın

Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

Binada bulunan 10 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın alt katında park halindeki bir kamyonet tamamen yanarken, binada da maddi hasar oluştu.

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