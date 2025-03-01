Gece saatlerinde korkutan yangın
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler hızla müdahaleye başlarken, apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangında herhangi bir yaralı olup olmadığı belli olmazken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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