Gece saatlerinde korkutan yangın
İzmir'in Karabağlar ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Sarıyer Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Evde yaşayan aile, yangını fark etmeleri üzerine dışarı çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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