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Gece saatlerinde korkutan yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde korkutan yangın

Sarıyer Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle başladı. Evde yaşayan aile, yangını fark etmeleri üzerine dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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