Gece saatlerinde korkutan yangın
Yozgat’ın merkeze bağlı Sağlık Köyü'nde gece saatlerinde meydana gelen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
Yozgat'ta bir evde elektrik kontağında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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