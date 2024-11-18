Gece yaktıkları soba karı-kocayı hastanelik etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yaktıkları sobanın karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hastanelik oldu.

Gece yaktıkları soba karı-kocayı hastanelik etti

Gündüzlü Mahallesinde Hatice U. (59) ve eşi Nazif U. (62) gece sobayı yakıp uykuya daldı. Sabah fenalaşan çiftin yakınları durumu 112’ye haber verdi.

Nefes almakta zorlanan çift olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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