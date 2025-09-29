Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesi, gece yarısı bıçaklı dehşete sahne oldu.

Devrim Mahallesi'nde B.S. (24) ile Selim Yağız (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada kan aktı.

B.S. yanında taşıdığı bıçakla Yağız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp katçı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Selim Yağız'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yağız'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



KAÇTI, BABA-OĞULA SALDIRDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan B.S, Kibar mahallesinde ise tartıştığı baba S.K. (46) ile oğlu E.K'yi (19) bıçakladı. Yaralanan baba ve oğlu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli B.S, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. B.S'nin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.