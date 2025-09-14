Gece yarısı denize girdi, boğuldu

Erol Türkdoğan ve üç arkadaşı, gece yarısı Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde denize girdi. Ancak aradan bir süre geçmesine rağmen Erol Türkdoğan kıyıya dönmedi. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin suda bulduğu Türkdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkdoğan’ın cesedi, incelemeler için Erdemli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.