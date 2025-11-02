Gece yarısı evini ateşe verdi

Bursa Osmangazi'de Murat K. isimli kişi, tek başına yaşadığı evi yakarak intihar girişiminde bulundu. Olay, gece saatlerinde Yeşilova mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Murat K., evini ateşe verdi.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Geçimini karton toplayarak sağladığı öğrenilen ve dumandan etkilenen Murat K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.