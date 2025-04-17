Gece yarısı korkutan yangın

Merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evde gece saatlerinde yangın çıktı.



Alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın bitişiğindeki iki eve daha sıçradı.



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemli alırken yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.