Gece yarısı silahlı çatışma: 1 ağır yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada Lütfü E. yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfü E'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerinde bulunan 2 tabancayı muhafazaya alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.