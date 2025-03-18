imsakiye

Gece yarısı yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

Karaman'da kaldırımda yürüyen adam tanımadığı kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Gece yarısı yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

Gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Süleyman U., iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacaklarından bıçak darbesi alan Süleyman U. yere yığılırken, iki şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman U., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...