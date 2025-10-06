Gece yarısı dört işyeri yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küplüpınar mahallesinde otomotiv yedek parçaları satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki otomotiv yedek parçası satılan 3 iş yerine daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan bölgedeki yangında 4 iş yerinde hasar oluştu.