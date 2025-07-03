Gece 02.00'de mahalleyi sokağa döken yangın
İstanbul Küçükçekmece'de dört katlı binada yangın paniği yaşandı. Mahalleliyi sokağa döken yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dört katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Yangın, saat 02.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'ndeki Ordu Caddesi'nde meydana geldi.
Dört katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler çatı katını sararken, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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