Gece 02.00'de mahalleyi sokağa döken yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dört katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'ndeki Ordu Caddesi'nde meydana geldi.

Dört katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.