Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı

Emre E., evlendikten 9 ay sonra Anadolu Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Emre E., dava dilekçesinde uyarılarına rağmen eşinin geç saatlerde evi süpürdüğünü, kıskançlık nedeniyle kendisinin de bulunduğu aracı hızlı sürdüğünü belirtti. Emre E. ayrıca 200 bin lira manevi, 300 bin lira da maddi tazminat talebinde bulundu. "HEP BAŞKALARINI DÜŞÜNÜYORSUN" Dilekçede, "Çevresindeki insanları da rahatsız etmekten çekinmemiştir. Evliliğin henüz üçüncü haftasında alt komşuları bebeği olduğu için makineyi geceleri çalıştırmamasını rica etmesine rağmen davalı gece geç saatlerde makine çalıştırmaya ve evi süpürmeye devam etmiştir. Yola çıktıklarında arabayı çok hızlı sürerek hem müvekkilin hem de kendisinin canını tehlikeye atmıştır." ifadeleri yer aldı.

Feyza K.E. ise karşı tarafın dava dilekçesine verdiği yanıtta; iddia edilen olayların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını belirterek 1 milyon lira tazminat talep etti.



Feyza K.E.'nin avukatı ise "Çift yaklaşık 9 ay evli kalmış, ardından koca tarafından boşanma davası açılmış. Burada birçok boşanma nedeni bulunuyor ve bu durum da onlardan biri. Ancak arabayı hızlı kullanmak tek başına bir boşanma nedeni olamaz. Davanın açılma nedeni, aile birliğinin temelinden sarsılması. Ancak bu genel nedenin içine somut ve gerçek olayları koymanız lazım. Bu durum tek başına yeterli olmaz." ifadelerini kullandı.

