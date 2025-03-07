Geçen hafta eksi 4, bugün 29 dereceyi gördü
Geçen hafta eksi 4 dereceye düşen hava sıcaklarının ardından Adana'da termometreler bugün 29 dereceyi gösterdi.
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da geçen hafta 4 gün boyunca gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 4 derecelere ulaşarak zirai don yaşanmasına neden oldu.
Hafta başından itibaren soğuk havaların etkisini kaybetmesiyle birlikte Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık artışı Adana'da yaz günlerini yaşatmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı saat 14.30 itibarıyla 26,6 derece ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 29 dereceye kadar ulaştı.
Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parklarda zaman geçirdi.
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