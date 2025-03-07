Geçen hafta eksi 4, bugün 29 dereceyi gördü

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da geçen hafta 4 gün boyunca gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 4 derecelere ulaşarak zirai don yaşanmasına neden oldu.



Hafta başından itibaren soğuk havaların etkisini kaybetmesiyle birlikte Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık artışı Adana'da yaz günlerini yaşatmaya başladı.

