Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak

Çorum'da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası çalışmalar devam ediyor.



Çorumgaz AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, patlamanın ardından hasarlı binalara doğalgaz arzının durdurulduğu belirtildi.



Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve güvenli koşulların sağlanmasıyla doğalgaz arzının yeniden başlatıldığını aktarılan açıklamada, "Diğer yandan patlamanın ilk anından itibaren şirketimiz tüm imkanlarıyla arama kurtarma, ulaştırma, güvenlik desteğiyle yaraların sarılması için seferber olmuştur. Şu anda da bölgede hayatın normalleştirilmesine yönelik kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde faaliyetlerimize devam ediyor, ilgili kurumlarımızın talepleri doğrultusunda onlara destek veriyoruz." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "8 Kasım'da yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği bölgede hasar gören konut ve iş yerlerinde bulunan doğalgaz abonelerimizin 2 aylık doğalgaz bedeli Çorumgaz AŞ tarafından karşılanacak, kendilerinden herhangi bir bedel alınmayacaktır." açıklamasında bulunuldu.



NE OLMUŞTU?



Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.