Geçen sene 300 bini aşkın çocuk suça karıştı

Suça sürüklenen çocuklar kavramı son yıllarda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Geçen yıl 332 binden fazla çocuk hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin her birinin ortalama iki suç işlediği tespit edildi.

Adalet Bakanlığı sosyal çalışma araştırmacıları ve psikologları cezaevlerinde olan 12-18 yaş aralığındaki 607 çocukla görüştü.

Çocuk suçluların ailelerinde suç işleyenlerin oranı yüzde 43, sosyal çevrelerinde suç işleyenlerin oranı ise yüzde 60 olduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre, yüzde 81’inin ise evde şiddete maruz kaldığı anlaşıldı.

“NE OLSA SUÇ İŞLEMEZDİN?”

Çalışma kapsamında çocuklara "Hayatında ne olsaydı suç işlemezdin?” sorusu soruldu. Bir kısmı "Babam ölmeseydi", "Annem başkasıyla evlenmeseydi", "Evlendiği adam beni dövmeseydi" ifadelerini kullanırken bir kısmı da "Okula gitseydim bu suçu işlemezdim." dedi.

Uzmanlar cezaların artırılmasının yanı sıra rehabilitasyonun önemine dikkat çekiyor.

YARALAMA ÖN PLANDA

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Erbay, çocuklarda cinayet ve yaralamanın en temel iki şiddet unsuru olduğunu dile getirdi. Erbay, "Yaralama fiilinin bütün diğer suç tiplerine göre daha ön planda olduğunu görüyoruz. Bu oran yüzde 35-40 bandına dayanmış durumda. "dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş ise evde suçlu bir bireyin olmasının önemli bir husus olduğunun altını çizdi.

Gönültaş, bu durumun çocukların kendine rol model olarak almalarına sebep olabileceğini söyledi.