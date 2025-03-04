Geçen sene 713 çocuk istismarı ihbarı yapıldı

4 Mart, 2009 yılında Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü" ilan edildi.



Çocuk istismarıyla mücadelede hukuki ve psikolojik destek sağlamaya yönelik süreçleri sürdüren Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) yapılan açıklamada, çocuk istismarıyla mücadelenin en önemli unsurlarından birinin bilinçlendirme olduğu belirtildi.



Çocukların haklarını öğrenmesi, ailelerin ve eğitimcilerin bilinçlendirilmesi, mağdurların gizliliğinin korunması ve psikolojik desteğin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi. Çocuk istismarıyla mücadelede hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek, toplumda farkındalık yaratmanın bu tür vakaların önlenmesi açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.



2023'TE 115 DAVA



Açıklamaya göre UCİM, 2023 yılında Türkiye genelinde 22 şehirde 115 davada toplam 255 duruşmaya katılım sağladı.



Derneğin gönüllü avukatları, mağdur çocukların haklarını savunarak etkin yargılama süreçlerinin yürütülmesi için mücadele etti.



2024 YILINDA 713 İHBAR



2024 yılında UCİM Hukuk Müşavirliği'ne, dernek ihbar hatlarına gelen ihbar sayısı ve dava talep sayısı 713 oldu. Yıl içinde 120'den fazla davanın 250'den fazla celsesine katılım sağlandı.



Ayrıca, mağdur çocuklar için 70 iyileştirme talebi alındı.