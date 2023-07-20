Geçen yıl çıkan orman yangınlarının 830'unun sebebi ihmal ve kazalar

EN ÇOK MUĞLA'DAKİ ORMANLAR ZARAR GÖRDÜ



Geçen yıl en çok orman yangını görülen il Muğla oldu. Bu ilde 234 yangın çıkarken 5 bin 523 hektar alan zarar gördü. Muğla'yı, 189 orman yangını ile Antalya, 169 ile İzmir, 128 ile Manisa ve 118 ile Çanakkale takip etti.



Söz konusu dönemde Yalova, Kırşehir, Ağrı, Iğdır, Malatya ve Muş'ta ise orman yangının çıkmadığı kaydedildi.



Geçen yıl en çok orman yangını çıkan iller ve zarar gören alanlar şöyle: