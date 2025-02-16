Geceyi aydınlatan çatı yangını
İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında çıktı.
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında yükselen alevler, 4'üncü kattaki daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada yaşayanlar kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Avcılar
- Türkiye
- Yurt Haber
- Yangın