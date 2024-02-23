Geçici aday listeleri askıda: YSK 3 Mart'ta kesin listeyi duyuracak

31 Mart yerel seçimlerine geri sayım devam ediyor.



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı takvim çerçevesinde geçici aday listeleri İl Seçim Kurulları'nda askıya çıkarıldı.



Geçici aday listelerinin ilan edilmesi ile birlikte listelere itiraz süreci de resmen başladı. Yapılan itirazların İlçe ve İl Seçim Kurulları'nda değerlendirilmesinin ardından kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek.



34 siyasi partinin adaylarının yarışacağı seçimlerde birleşik oy pusulalarının basımı ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları'na dağıtımına da 3 Mart'ta başlanacak.



4 Mart sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.



21 Mart'ta ise seçim propagandası ve yasakları başlayacak.



19 Şubat'ta başlayan seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtım işleminde son gün ise 24 Mart.

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