Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı geriledi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılı sonunda 3 milyon 641 bin 370 olarak kaydedilen geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı, 5 Haziran 2025 itibarıyla 2 milyon 699 bin 787'ye geriledi.

Bu oran, son beş yılda yüzde 25,8'lik bir azalmaya işaret etti.

EN FAZLA SURİYELİ GAZİANTEP VE İSTANBUL'DA

İllere göre dağılıma bakıldığında ise en fazla geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin yaşadığı il, 469 bin 142 kişiyle İstanbul oldu.

İstanbul'u 377 bin 17 kişiyle Gaziantep, 235 bin 812 kişiyle Şanlıurfa izledi.

Kent nüfusuna oranla en fazla Suriyelinin ise yüzde 26,95 ile Kilis'te yaşadığı kaydedildi.