Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı

Gaziantep Şahinbey'de ikamet eden ve organize sanayide çalışan A.K., geçmiş bayram ziyareti için İslahiye'nin Şerikanlı Mahallesi'nde ikamet eden babasının evine gitti.

İş arkadaşı pozitif çıkan A.K.'nin Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde verdiği testin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine A.K., tedavi için Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



12 EV KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, A.K.'nin ziyaret ettiği öğrenilen Şerkanlı Mahallesi'nde 9, Yeşilyurt Mahallesi‘nde 1, Gaziantep merkeze bağlı Şahinbey’de 2 olmak üzere toplam 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışması ile bu evler karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Karantinaya alınan evlerin girişlerine şerit çekilerek karantinada olduğuna dair uyarı yazısı asıldı.

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