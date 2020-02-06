Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 23 kaçak ambulans yakalandı (Ambulans taksi olayı)

Dün 'Ambulans Taksi' haberleriyle ortaya çıkan ambulans rezaleti, İstanbul il Sağlık Müdürlüğü'nün de gündeminde. Geçtiğimiz yıl kayıt dışı ve ruhsatsız çalışan 23 ambulans tespit eden İl Sağlık Müdürlüğü, halkın sağlığını tehlikeye atan ambulansları denetimlerle tespit ediyor.



Milliyet gazetesinden Gökhan Kam’ın haberinde görüşlerine yer verilen, müdürlüğün Özel Ambulans ve Denetim Birimi sorumlusu Bahattin Şahan, "Firmaların kayıtsız ve denetimsiz faaliyet yürütmesi ciddi bir sorun" diyor.



İstanbul'da özel ambulans statüsünde faaliyet gösteren ruhsatlı 453 ambulans bulunuyor. Bunların dışında kayıt dışı korsan ambulanslar, yetersiz donanım ve personelle hastanın hayatını tehlikeye atıyor.

“HASTA İÇİN BÜYÜK RİSK”



İstanbul il Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Özel Ambulans ve Denetim Birimi, 2019 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik şube polisleri ile son 2 yılda yaptığı 4 bin 313 denetimde, kayıt dışı çalışan 52 korsan ambulans tespit etti. Denetimlerle ilgili konuşan Şahan, mevzuata uygun olmayan ambulansların faaliyette olmasının hasta hayatı için risk oluşturduğunu söylüyor.



İstanbul'da 453 adet özel ambulans bulunduğunu aktaran Şahan, "Bunların 198 tanesi kırmızı şeritli acil yardım ambulansı, 242 tanesi mavi şeritli hasta nakil ambulansı, 1 tane özel donanımlı ambulans, 7 tane hava ambulansı var. Ruhsatlandırma kriterine dahil olan özel ambulanslar; belediye, üniversite, fabrika, özel hastane, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, tıp merkezleri ya da bu işi ticari boyutta yürüten ambulans servisleridir. Ruhsatsız faaliyet gösteren ambulanslar için emniyetle birlikte belirli lokasyonlarda denetimler yapıyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ YOL VERMEME GİBİ BİR ANLAYIŞ İÇİNDE OLMAMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ambulans taksi" haberiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu araç daha önce ruhsatı iptal edilen ve ambulans olarak hizmet vermemesi gerektiği, emniyetle ilgili birimlere de bununla ilgili bildirimlerin yapıldığı bir araç. Ambulansı işleten şirketin de ruhsatı iptal edilmiş durumda. Bunun yaygın bir uygulamaymış gibi bir tavır içinde olmayalım. Bu noktada biz hassasiyetle denetimlerimizi yapmaya, İçişleri Bakanlığımızla yoğun iletişim içerisinde olarak bu tedbirleri alma noktasında kararlıyız. Bu tekil ferdi olan bir durum. Daha önce ambulansın ruhsatı iptal edilmiş. İçişleri Bakanlığımıza da bildirildi. Şirketinde ruhsatı iptal edilen bir durumdan bahsediyoruz. O nedenle bu tür istismarlara asla izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızın da ambulanslara yanlış bir algı ile yol vermeme gibi bir anlayış içinde olmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum."

O ŞOFÖR YAKALANDI, AMBULANS ÇEKİLDİ

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, bazı basın yayın organlarında çıkan "VIP ambulans taksi" haberine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, 48 UM 506 plakalı özel ambulans şoförü A.M'yi yakaladı.



7 BİN 501 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü A.M'ye acil yardım dışında emniyet şeridini kullanmaktan 1228, zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaktan 132, yolcu taşımaktan 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza kesildi. Ayrıca, şoförün sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi.

Trafikten men edilen ambulans da, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

VİDEO: LÜKS ARACIYLA AMBULANSIN GEÇİŞİNİ BÖYLE ENGELLEDİ