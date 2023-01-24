"Gel bir konuşalım" dediği kadını, kızının önünde öldürdü

Bursa'da tartıştığı kişi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak’ta meydana geldi. Bir gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan (41) evine gitmek üzere mekandan ayrıldı.

İnan, evinin önüne geldiği sırada, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet A.(46) tarafından yolu kesildi.



Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Nurcan İnan’ın kızı Yağmur da sesler üzerine evden çıktı. Bu sırada İzzet A. belinden çıkardığı tabancayla Nurcan İnan'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ağır yaralı kadına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. İnan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN YAPTIM"

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan İzzet A.’yı Yıldırım ilçesinde yakaladı. İzzet A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Yaklaşık 8 aydır ilişkimiz vardı. Kıskançlık yüzünden yaptım” dediği belirtildi.



Annesinin vurulduğu anlara tanık olan Nurcan İnan’ın kızı Yağmur’un ise şüpheli için, “Evimize gelip gidiyordu ama annem yüz vermiyordu” dediği ifade edildi.