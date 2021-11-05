'Gel sana sarılayım' deyip kalçasından bıçakladı

Antalya'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yolda yürürken karşılaştığı kişiyi "Gel sana sarılayım" dedikten sonra kalçasından bıçaklayıp yaraladı.

Haberler - DHA 05.11.2021 - 10:15

'Gel sana sarılayım' deyip kalçasından bıçakladı

'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam saatlerinde Mehmet F., yolda karşılaştığı Mehmet Y. ile bir süre sohbet etti.

Alkollü olduğu belirtilen Mehmet F., yanından ayrılmak isteyen Mehmet Y.'ye “Gel sana sarılayım" dedi.

Yanındaki bıçağı çeken Mehmet F., sarıldığı Mehmet Y.'yi sol kalçasından bıçakladı.

Mehmet Y., acı içinde çığlık atarken, meydandaki polis ekipleri Mehmet F.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı.

Gözaltına alınan Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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