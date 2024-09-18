Türkiye İş Bankası müşterileri İşCep uygulaması üzerinden Geleceğe Orman’a katılarak, çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra gündelik hayatlarındaki aktiviteleri karşılığında da karbon puanı kazanabiliyor. 3 yıl önce hayata geçen "Geleceğe Orman" projesindeki son gelişmeleri İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter anlattı.



"DOĞAL VARLIKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



İklim değişkliği tehdidiyle ilgili tüm kurumlara önemli sorumluluk düştüğünü belirten İlter, " Toplumsal bilincin artırılmasının ve kurumların bunu bir kültür olarak benimsemelerinin önemini de göz ardı edemeyiz. Her birimizin, mutlaka dünyamız için yapabileceği bir şeyler var. Bu yıl 100. yılını kutladığımız Bankamızın faaliyetlerinin her adımında sürdürülebilirliği odağımıza alıyor; doğal yaşamı, ekolojik dengeyi ve biyolojik çeşitliliği koruma bilinciyle hareket ediyoruz. Hem kuruluş ilkelerimiz gereği hem de 100 yıllık bir kurum olarak içinde bulunduğumuz doğal mirası geleceğe taşımak amacıyla, çevre konusunda çeşitli kurumlarla iş birlikleri yaparak doğal varlıklarımızın korunması için çalışıyoruz." dedi.



"SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE KATKI SAĞLIYORUZ"



Geleceğe Orman projesinin 3 yıl önce 1 Eylül 2021’de mobil bankacılık uygulaması İşCep’te TEMA Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiklerini söyleyen İlter, "İşCep’ten Geleceğe Orman’a katılan müşterilerimiz, herhangi bir maliyete katlanmadan ve ek bir efor harcamadan ülkemizin ağaçlandırılmasına ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunuyor. Katılımcılar, çevre dostu bankacılık işlemleri ve günlük hayat aktiviteleriyle karbon puan biriktiriyor. Böylece hem karbon salımlarını azaltıyor hem de biriktirdikleri karbon puanlar hedef değere ulaştığında Bankamız tarafından TEMA Vakfı aracılığıyla adlarına fidan bağışlanıyor." diye konuştu.



"TEMA VAKFINA FİDAN BAĞIŞLIYORUZ"



Uygulamanın 1. yılında kullanıcılarının bağışlarıyla dikilen 30 bin fidanla ilk ormanı Gaziantep Kızılin’de hayata geçirdiklerini belirten İlter, "Geçtiğimiz 2 yılda ise, Geleceğe Orman’da daha fazla karbon puan biriktirmek için çevre dostu bankacılık işlem ve günlük aktivite sayısını çeşitlendirmeye devam ettik. Son 2 yılda ise Geleceğe Orman’a, Dijital ekstre tercih etme, Maximum TEMA Kart/Maximum Pati Kart ile harcama yapma, Toplu taşıma kart yüklemelerini İşCep’ten yapma, Bankamatik işlemleri sonrası makbuz almama, Yatırım işlemlerinde Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Fonlarını tercih etme, Mobil ve QR kod ile veya temassız ödeme yapma, Günde 2.000 ve üzeri adım atma gibi işlemleri de ekledik. Böylece kullanıcılarımız, bankacılık işlemleri ve aktivitelerle karbon puan biriktirebiliyor. Toplanan puanlar 1.000’e ulaştığında katılımcılarımız adına TEMA Vakfı’na fidan bağışlıyoruz." dedi.



Bu yıl eklenen Karbonsayar menüsü ile katılımcılar, kart harcama kategorilerindeki karbon emisyonlarını da artık aylık olarak izleyebildiğini belirten İlter, "2021’den bu yana Geleceğe Orman aracılığıyla müşterilerimizle el ele vererek neleri başardığımıza gelirsek; Bugün Geleceğe Orman’ın katılımcı sayısı 560 bini aştı, uygulama aracılığıyla 600 milyondan fazla karbon puan toplandı." açıklamasında bulundu.



"5 İLDE ORMAN OLUŞTURULDU"



5 ilde ormanoluşturulduğunu söyleyen İlter, "Bugüne kadar Geleceğe Orman katılımcılarının biriktirdiği karbon puanlarla Gaziantep Kızılin'de 30.000, Edirne Umurca'da 50.000, Malatya Aşağıulupınar'da 65.000, Karaman Ambarköy'de 67.500 ve Sivas Çevrecik’te 30.000 fidan dikilerek, 5 ilde orman oluşturuldu." dedi.



Geleceğe Orman’ın gelişmeye, büyümeye devam edeceğini söyleyen İlter, "Geleceğe Orman’ı, oyunlaştırma kurguları ile sürekli zenginleştiriyoruz. Bunun yanı sıra kullanıcılarımızın karbon puan biriktirebileceği çevre dostu bankacılık işlem ve günlük aktivite sayısını artırıyoruz. Elbette, öncelikli hedefimiz, ormana dönüştürdüğümüz fidanlara yenilerini eklemek ve bu sayede orman sayısını artırarak ülkemizin ağaçlandırılmasına katkı sunmak. Ayrıca müşterilerimizin karbon salımlarını nötrleyebilecekleri bir proje üzerinde çalışıyoruz. Proje uygulanmaya başladığında ülkemizde bir ilki de hayata geçirmiş olacağız. Geleceğe Orman ile müşterilerimizle el ele vererek karbon salımını azaltmaya, onların günlük yaşantılarıyla etkileşimli şekilde daha çevre dostu bir yaşam sürmelerine aracılık etmeye devam edeceğiz. İşCep kullanıcısı müşterilerimize, bireysel olarak fark yaratmalarını ve projenin bir parçası olmalarını sağlayan bu hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.