Gelecek Partili başkan Devlet Bahçeli paylaşımı sonrası görevinden alındı

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı.



Velioğlu bu paylaşımın ardından emniyete davet edildi.

PARTİSİ TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI



Polise ifade veren Velioğlu, partisi tarafından görevinden alındı.



Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmış olmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevinden el çektirilmiştir.” ifadelerine yer verdi.