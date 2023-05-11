Gelecek Partili Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü

Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığpı erkek tarafından öldürüldü.
Emine Ercandoğdu, Hendek ilçesinde Tuncay Gülenç'le birlikte kalıyordu. Emekli polis olduğu belirtilen Gülenç, salı günü kadına silahla saldırdı. 38 yaşındaki Ercandoğdu'yu öldürdükten sonra, geçen yıl hayatını kaybeden oğlunun mezarına gitti.
Burada, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
PARTİDEN AÇIKLAMA
Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada; “İl Başkan Yardımcımız, çalışma arkadaşımız Emine Ercandoğdu’yu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz." denildi.
Emine Ercandoğdu, için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.