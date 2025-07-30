Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındı.
Yaşar Beyazgül, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Beyazgül işlemleri için emniyete götürüldü.
Yaşar Beyazgül'ün işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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