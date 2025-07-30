Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı gözaltına alındı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındı.

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı gözaltına alındı

Yaşar Beyazgül, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından suçlamasıyla gözaltına alındı.

Beyazgül işlemleri için emniyete götürüldü.

Yaşar Beyazgül'ün işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...