Gelecek yıl Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tarihi belli oldu

2025 Kurban Bayramı tarihi, tüm İslam camiaının merak edip araştırdığı günler arasında yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda da Müslüman vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirebilmek için kurban ibadetlerini uygulayacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?



2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.



5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

