İstanbul Kadıköy'de gece 00.30 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak'ta eğlenmek için bir bara giden bir şahıs, hesabın yüksek geldiğini söyleyerek görevlilerle tartıştı.



Ardından bardan çıkan zanlı bu kez elinde molotof kokteyli ile barın önüne geldi. Şahsın attığı molotof yanlışlık barın yanındaki kafeye isabet etti. Şahıs olay sonrası kaçarken polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.



Yapılan çalışma sonrası şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs ilk sorgusunda hesaba sinirlendiğini, o yüzden bara molotof attığını ancak molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söyledi.

