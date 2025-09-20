Geleneksel pekmez mesaisi başladı: Pekmez nasıl yapılır?

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bağ bozumunun tamamlanmasıyla birlikte kış hazırlıklarının vazgeçilmez geleneği olan pekmez yapımı yeniden başladı.

Bölge halkı, atalarından miras kalan yöntemlerle üzümlerden elde ettikleri şırayı dağdan getirdikleri özel toprakla işleyerek pekmez hazırlıklarını sürdürdü.

Mahalle bahçelerinde odun ateşi üzerinde kaynayan kazanlardan yükselen duman ve pekmez kokusu, hem mahalleye ayrı bir atmosfer kattı hem de yaklaşan kışın habercisi oldu.

PEKMEZ NASIL YAPILIR?



Pekmez, temelde üzüm suyunun (şıra) kaynatılarak koyulaştırılması işlemidir ve genellikle 2-3 gün sürer.



Hazırlık ve Şıra Çıkarma: Üzümler toplanır, yıkanır ve ezilerek şırası (suyu) süzülür.



Durultma (Kesme): Elde edilen şıranın asitliğini almak ve tortuyu temizlemek için içine geleneksel olarak pekmez toprağı veya odun külü eklenir. Karışım kaynatılır, dinlenmeye bırakılır ve tortu dibe çöktükten sonra berrak kısım dikkatlice ayrılır.



Kaynatma ve Koyulaştırma: Ayrılan berrak şıra, büyük kazanlarda yüksek ateşte uzun süre kaynatılır. Bu süreçte şıranın suyu buharlaşır ve sürekli karıştırılarak kıvamının yoğunlaşması sağlanır.



Şıra, kaşıkla damlatıldığında dağılmayacak koyu bir kıvama (pekmez kıvamı) ulaştığında ocaktan alınır, soğutulur ve kavanozlara doldurulur.