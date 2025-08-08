Gelibolu'da tekne battı: Acı haber geldi

Cennet Koyu bölgesinde denize açılan 8,5 metrelik "Deren-48" isimli özel teknenin su alarak battığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik "KB-10", "KB-62" ve "DEGAK-5" ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yaptıkları incelemede, teknede bulunan A.S.'nin (60) sahile ulaştığını, K.O.'nun (55) ise kayıp olduğunu belirledi.



"DEGAK-5" ekiplerince yapılan arama kurtarma dalışında, kayıp kişinin cesedi, teknenin battığı yerde 2,5 metre derinlikte bulundu.



K.O.'nun cesedi, Gelibolu Şehit Koray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

