Gelin arabasının önünü trenle kestiler

Van'da iki makinist düğün konvoyundan bahşiş almak için sıra dışı bir yöntem kullandı. Hemzemin geçide yaklaşan gelin arabasının önü trenle kesildi.

İHA 10.08.2021 - 15:52 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 16:19

Gelin arabasının önünü trenle kestiler

Van'ın Özalp ilçesinde iki makinist, yoldan geçen düğün konvoyunun önünü bahşiş için trenle kesti.

Kapıköy Gümrük Kapısı güzergahı üzerinde çalışan tren, hemzemin geçide yaklaştığında makinistin düğün konvoyunu görmesiyle durdu.

Trenin durmasıyla iki makinist lokomotifinden dışarı çıktı. Konvoydakilerden bahşiş isteyen makinistler, bahşişi aldıktan sonra güzergahlarına devam etti.

Olayın görüntüleri daha sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni aldı.

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