Gelin arabasının zor anları: Aracın üzerine yattı

Adana'da gelin arabasının kaputuna tutunup bahşiş isteyen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

'da hareket halindeki gelin arabasının kaputuna tutunarak para isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğüne giden damat ve gelinin bulunduğu aracın kaputuna tutunup güvenliğini tehlikeye düşüren şüphelinin yer aldığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Polis, zanlı Sedat S'yi (24) Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında araçlarının camını sildiği sürücülerden para isterken gözaltına aldı.

Şüpheli, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

