Gelin-kaynana tartışması kanlı bitti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kadın, beraber yaşadığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. Katil gelin, gözaltına alındı.

Gelin-kaynana tartışması kanlı bitti

'da bir kişi, tartıştığı kayınvalidesini ekmek bıçağıyla öldürdü.

OIay, sabah saatlerinde Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.

KAHVALTIDA TARTIŞMA ÇIKTI

K.D. (29), beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D. (65) ile kahvaltı sırasında tartışma yaşadı.

GELİN, EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

K.D., tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile M.D.'ye saldırdı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, M.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gelin K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Komşuları, gelin ve kayınvalidesi arasında geçimsizlik olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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