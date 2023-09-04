Gelin ve damada 45 metrelik takı sürprizi

Manisa'da bir düğün töreninde gelin ve damadı 45 metre uzunluğundaki takı ile adeta paraya doladılar.

Gelin ve damada 45 metrelik takı sürprizi

'nın Soma ilçesinde Kübra ve Semih Sarıpınar'ın düğün töreninde düzenlenen takı töreninde damadın arkadaşları sürpriz bir takı hazırladı.

Tam 45 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknotları kurdeleyle birleştirerek hazırlayan damadın arkadaşları takı töreninde damat ve geline doladı. Davetliler tam 45 metre uzunluğundaki banknotları görünce şaşırdı.

Gelin ve damada 45 metrelik takı sürprizi - 1

"FARKLI BİR SÜRPRİZ"

Damadın arkadaşlarından Furkan Akdeniz, "Arkadaşımızın en mutlu gününde farklı bir sürpriz hazırlamak istedik. Önemli bir anı oldu. Mutluluklar diliyoruz." dedi.

Damat Semih Sarıpınar ise olup biteni hayretler içinde izleyerek bu sürpriz için arkadaşlarına teşekkür etti.

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