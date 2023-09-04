Gelin ve damada 45 metrelik takı sürprizi

"FARKLI BİR SÜRPRİZ"



Damadın arkadaşlarından Furkan Akdeniz, "Arkadaşımızın en mutlu gününde farklı bir sürpriz hazırlamak istedik. Önemli bir anı oldu. Mutluluklar diliyoruz." dedi.



Damat Semih Sarıpınar ise olup biteni hayretler içinde izleyerek bu sürpriz için arkadaşlarına teşekkür etti.

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