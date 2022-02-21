Gelin ve damadın etrafında drift atan sürücüye 'baş döndüren' ceza

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5619 sokak ile Elmalı Hamdi Yazır Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda, düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı.

Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi. Sosyal medyada çekilen görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.

9 BİN 125 TL PARA CEZASI, 2 AY EHLİYETİNE EL KONULDU



Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç sürücüsünün Musa K. olduğunu tespit etti. Bulunduğu adreste yakalanan sürücü Musa K., drift attığı için 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu.