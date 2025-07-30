Gelini alan araba damatsız hareket etti: Bursa'da düğün sonrası ilginç anlar

Bursa'da düğün bitiminde evin yolunu tutmak için arabayı yanaştıran damat, heyecandan el frenini çekmeyi unutunca içinde gelinin olduğu otomobil kaza yaptı.

Gelini alan araba damatsız hareket etti: Bursa'da düğün sonrası ilginç anlar

'da dünya evine giren çift, bitiminde evlerine doğru yola çıkmak için hazırlandı.

arabasını düğün salonunu önüne getiren damar, heyecandan el frenini çekmeyi unuttu.

HAREKET ETTİ

Aracın kapıları açık vaziyette bekleyen cip tarzı araç, gelinin binmesiyle hareket etmeye başladı.

Ana yol üzerindeki düğün salonundan gelinle birlikte ayrılan cip, anayolun ortasında bulunan metro duvarına kadar gitti.

Gelini alan araba damatsız hareket etti: Bursa'da düğün sonrası ilginç anlar - 1 Olay anı

DUVARA ÇARPTI

Herkesin nefesini tutarak arkasından baktığı araç, duvara çarptıktan sonra durdu.

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