Gelini alan araba damatsız hareket etti: Bursa'da düğün sonrası ilginç anlar
Bursa'da düğün bitiminde evin yolunu tutmak için arabayı yanaştıran damat, heyecandan el frenini çekmeyi unutunca içinde gelinin olduğu otomobil kaza yaptı.
Bursa'da dünya evine giren çift, düğün bitiminde evlerine doğru yola çıkmak için hazırlandı.
Gelin arabasını düğün salonunu önüne getiren damar, heyecandan el frenini çekmeyi unuttu.
HAREKET ETTİ
Aracın kapıları açık vaziyette bekleyen cip tarzı araç, gelinin binmesiyle hareket etmeye başladı.
Ana yol üzerindeki düğün salonundan gelinle birlikte ayrılan cip, anayolun ortasında bulunan metro duvarına kadar gitti.
DUVARA ÇARPTI
Herkesin nefesini tutarak arkasından baktığı araç, duvara çarptıktan sonra durdu.
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