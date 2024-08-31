Gelinle damat havaya ateş açtı: Görüntü sosyal medyada paylaşıldı, polis peşlerine düştü

Yalova’da düğün konvoyu içinde yer alan gelin arabasındaki gelin D.K ile damat M.M, tabanca ile havaya rastgele ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, gelin ile damadı yakalamak için çalışma başlattı.

Gelinle damat havaya ateş açtı: Görüntü sosyal medyada paylaşıldı, polis peşlerine düştü

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’da ile damat seyir halindeki otomobilden havaya ateş açtı.

Yalova’da davul zurna eşliğinde oynanıp, yakılan meşaleler arasında babaevinden alınan D.K., otomobili kullanan damat M.K’nin yanına oturdu.

Oluşturulan düğün konvoyunun önündeki otomobilde bulunan gelin ve damat, Termal yolu üzerinde araçtan çıkardıkları tabancalarla aynı anda havaya rastgele ateş etti.

Gelinle damat havaya ateş açtı: Görüntü sosyal medyada paylaşıldı, polis peşlerine düştü - 1

ateşlediği silahı iki eliyle tutarken, damat bir eli ile direksiyonu kullandı, bir eliyle de tabanca ile ateş açtı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, gelin ile damadı yakalamak için çalışma başlattı.

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