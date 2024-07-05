Gelinlik deneme ücreti tartışma konusu oldu: Müşteri kaybına neden olur mu?

Ankara'da gelinlik deneyip satın almayanlardan ücret alınacağını kararının ardından büyükşehirlerde uygulama başladı. Henüz ücrte tarifesi belli olmazken esnaflar, uygulamanın müşteri kaybına neden olabileceği ifade ediyor.

Gelinlik deneme ücreti tartışma konusu oldu: Müşteri kaybına neden olur mu?
Gelinlik denemek artık ücretli olacak

Gelinlik denemek artık ücretli olacak

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Haziran ayıyla birlikte düğün ve nikah sezonu da açıldı.

Bu sezonla birlikte gelinlik provası yapanların sayısı da artmaya başladı. Ancak gelinlik denemeleri yapmak isteyenlerin sayısı artınca Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası gelinlik denemelerinden ücret alınacağı duyuruldu.

Ücret tarifesi henüz belirlenmedi.

GELİNLİK FİYATINDAN DÜŞECEK

Uygulamaya göre deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması halinde söz konusu ücret gelinliğin fiyatından düşülecek.

Uygulama bazı esnaflar tarafından doğru bulunurken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağı endişesine yaşıyor. Ancak, Zonguldak'ta gelinlik satan esnaf Şule Darakcı, gelinlik provalarından ücret almayacaklarını açıkladı.

Darakcı, " başına ücret uygulaması büyükşehirlerde başladı. Ama biz Zonguldak'ta böyle bir uygulamaya geçmeyi düşünmüyoruz. Çok mantıklı bir uygulama aslında. Çünkü gelinlik maliyetleri çok yüksek. Hepsi çok narin kumaş, taş ve dantellerden yapıldığı için deforme oluyor. Gerçekten uygulama doğru ama biz hayata geçirmiyoruz. Çünkü müşteri kaybına neden olacağını düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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