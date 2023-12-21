Gelir İdaresi Başkanlığı 50 devlet gelir uzman yardımcısı olacak: (GİB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları)

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) "DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU" paylaştı. Yayımlanan ilanda; "Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda açık bulunan (A) grubu kadrolara atanmak üzere 50 (elli) Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; grup bazında toplam kadro sayısının 20 (yirmi) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri grup dikkate alınarak KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 20 (yirmi) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır." denildi.
BAŞVURU TARİHLERİ
Sınava ön başvurular 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında alınacaktır. 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 3 Nisan 2024 tarihi olacaktır.
Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir.
- 1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 2. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, yapay zekâ ve veri mühendisliği, yazılım mühendisliği lisans bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden 1. Grup (İİBF - Hukuk) için KPSSP48 türünden, 2. Grup (Mühendislik) için KPSSP3 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.
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