Gelir İdaresi Başkanlığı 50 devlet gelir uzman yardımcısı olacak: (GİB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları)

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) "DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU" paylaştı. Yayımlanan ilanda; "Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda açık bulunan (A) grubu kadrolara atanmak üzere 50 (elli) Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; grup bazında toplam kadro sayısının 20 (yirmi) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri grup dikkate alınarak KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 20 (yirmi) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır." denildi.



BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava ön başvurular 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında alınacaktır. 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 3 Nisan 2024 tarihi olacaktır.

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.